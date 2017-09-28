鼓勵IPO 櫃買10.13辦生技業座談

2017-09-28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕近來健永（6453）、豐華（6553）等公司撤銷上櫃申請案，市場認為主管機關對IPO案不友善，櫃買中心總經理蘇郁卿強調，對申請的公司與往年採用一致之審查標準，絕對沒有趨嚴，櫃買努力協助有意願加入櫃買家族的公司，像是辦理媒合會，尤其生技產業是櫃買主打的產業類別，生技公司在櫃買公司的交易、市值占比又高；因此將在10月13日舉辦「生技事業進入資本市場之機會與挑戰座談會」，讓有意願到櫃買掛牌的公司了解程序。

座談會將邀請有潛力到櫃買中心掛牌的生技公司參加，經濟部高層和輔導券商、會計師、學者、相關團體也將與會，另有一家興櫃、一家上櫃成功的公司到場分享，讓生技公司了解審查原則和上櫃的好處。櫃買主秘柯福榮認為，新公司到櫃買掛牌，能見度較高，而且上櫃的資本額門檻比上市低，上櫃後有利發權證、債券等籌資項目的推行，更加有利公司後續營運規劃。

創櫃板扶植微小企業

櫃買統計今年以來已有20家公司送件申請上櫃案，將衝刺今年送件30家的目標，連晚上都在開審議會。對於近來對生技公司掛牌有審查趨嚴的傳聞，蘇郁卿表示，生技公司上櫃有80家、興櫃60家，櫃買高度重視生技公司；但還沒獲利想要掛牌者，經濟部工業局核發的「科技事業函」，可豁免公司要申請上櫃、興櫃的設立年限與獲利條件，但仍要審查內稽、內控、非常規交易、無形資產的產生等。

櫃買設有「創櫃板」扶植微小企業成長，達到轉上櫃、興櫃門檻，目前成功的有3家。櫃買董事長陳永誠表示，要加強創櫃板的輔導力道，也把門檻降低，創櫃公司轉公開發行就會發現這些好公司的會計師獎勵金。市場需要創櫃板這樣的多重機制，有打知名度、媒合等功能，讓各公司健康順利長大。