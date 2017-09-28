吸塵器大廠 Dyson 跨足電動車

2017-09-28

〔編譯王惠慧／綜合報導〕全球知名吸塵器大廠Dyson週二晚間在推特宣布，將斥資十億英鎊（約十三．四億美元、四○六．八億台幣），在二○二○年打造首輛電動汽車，並公布創辦人戴森（James Dyson）多年來對電動汽車的構想。

Dyson知名產品包括吸塵器、吹風機等，此次宣布投入十億英鎊研發電動車，且將投入相同金額研發固態電池組（solid state battery），將大幅超越以往在吸塵器及空氣清淨機等產品的研發經費。

Dyson指出，電動車的設計工作將會留在英國，而電池和汽車生產預計選在亞洲。目前Dyson在新加坡、馬來西亞及菲律賓皆有設廠，Dyson認為，該公司汽車的最大市場將會在「遠東」，因此將選擇最佳設廠地點製造。

彭博報導，Dyson加入電動汽車戰局，必須與福斯汽車、戴姆勒（Daimler）、豐田等老牌汽車大廠以及電動車大廠特斯拉競爭，上述廠商目前大多使用電動車鋰電池，Dyson則希望使用更輕、效能更好、更容易充電且方便回收的固態電池。

共計花26億美元

金額超越特斯拉

Dyson強調，預計二○二○年出產的電動車，將與現行產品「有極大差距」，外觀也和其他車廠車款不同，不會像跑車、也不會看起來很廉價。根據彭博統計，若Dyson總計投入二十六．八億美元，將超過特斯拉近五年投入的二十五．二億美元。

Dyson在電池技術領域投資多年，二○一五年Dyson以九億美元收購新創公司「Sakti3」。Dyson週二表示，除了Sakti3團隊之外，還有另一研發團隊以不同方法進行研發。英國政府已經給予Dyson一千六百萬英鎊，做為電池的研究經費。