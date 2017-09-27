94％上班族想創業 創6年最高

2017-09-27

創業路難行 54％最後轉手或收攤

〔記者吳柏緯／台北報導〕薪資停滯加上台灣薪資水準倒退十七年，不少勞工興起自己當老闆的念頭。yes123求職網調查顯示，高達近九成四的上班族表示「曾經有過創業當老闆的夢想」，比例創下六年來新高。但投入創業者中有高達五十三．六％坦言，事業最後轉手或收掉，可見就算有滿腔熱情與夢想，創業確實是一條艱辛道路。

yes123昨公布於九月七日到廿日間、針對廿歲以上已畢業會員完成有效問卷共一三六六份的「上班族創業計畫調查報告」，結果顯示，高達九成四的受訪者表示曾有過自行創業的念頭，至於想要自己當老闆的原因，第一是「做自己有興趣的事」，其次依序為「想賺更多錢」、「自己決定工作時間」及「台灣的薪資水準不合理」。

最受歡迎的創業項目，仍是以技術門檻較低的類別為主，前五名分別為：「咖啡、茶飲」、「麵包、甜點」、「其他餐飲」、「服裝配件」與「藝術設計與文化創意」。

調查顯示，只有卅二．八％受訪者將創業付諸行動。在投入創業的受訪者中，有高達五十三．六％的人表示，事業已經轉手或收掉了。至於平均創業資金需要九十五萬元，但實際能夠成功生存並回本的創業者僅占三成六左右。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，創業也是投資的一環，必須設好停損點，認賠並不代表全盤皆輸，一方面學習失敗的經驗，另一方面保留部分資金，未來仍有機會東山再起，重返創業市場。