台灣紡織業攻電商 智慧製造扮演先鋒

2017-09-26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今年美股上漲25%，但是實體零售業的股價下跌17%，其中重大原因是，消費者轉向網路平台購物，導致電商亞馬遜異軍突起，股價強漲30%。為全球服裝公司設計解決方案的美國Alvanon公司總裁Gribbin分析：「以往店面銷售模式是，店門開了消費者才能購物，零售商控制消費者什麼時候買、怎麼買、買什麼，現在消費者決定一切，加上iPhone出現，達到破壞式創新。」

縮短製造到零售兩端

日前舉行的「2017國際棉業諮詢委員會台北國際研討會」中，「亞馬遜現象」成為與會紡織業者熱議焦點，紡織業從製造到零售的產業鏈相當長，但「智慧製造」與「電子商務」兩個名詞能將製造到零售兩端縮短，這兩個話題不僅造成該產業整體的典範轉移，完全改變供應商、銷售平台、消費者之間的關係，供應鏈管理與顧客服務方式也要被重組。

電商平台亞馬遜更把供應鏈中，設計師到消費者間的阻礙去除，進一步迫使製造流程管理更貼近市場。國內紡織業者對於切入此新商機供應鏈躍躍欲試，聚陽（1477）已與電商合作，但仍需磨合期半年到一年以上，預估短期難有實際獲利。

紡拓會秘書長黃偉基分析，電商一次要求的件數太多、交期太短，會讓個別公司經營風險太高，曾有電商對供應商開出的條件是，「1000萬件7天就要交貨」，這需要成衣公司事先備料，但如果最後沒有接獲終端客戶訂單，風險則要成衣公司自行承擔。

黃偉基以美國最高收視的體育運動賽事、美式足球聯盟的年度冠軍賽「超級盃」為例，東西兩岸的決戰隊伍一出來，球衣就要儘快上架銷售，因此要求供應商快速反應也是不得不為之事。

黃偉基建議，可以從既有基礎下手，例如台灣許多紡織公司已是Nike供應商，能先切入Nike的網購商店「NIKEiD」，學習跟網路行銷商配合的營運模式，再輔以「智慧製造」，對市場彈性快速反應，逐漸切入電商的運作。

〈span class=paperkeyword〉紡織業〈/span〉