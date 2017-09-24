明年統籌分配稅款 北市417億最多

2017-09-24

記者鄭琪芳／專題報導

明年統籌稅款分配金額出爐，財政部預估明年中央普通統籌分配稅款二五七八．五五億元，較今年增加一一七．一二億元，相較於今年有五個縣市統籌稅款通知分配金額罕見減少，明年各縣市統籌稅款通知分配金額都增加，以台北市四一七．三六億元遙遙領先，且較其餘五都高出一○六．九六億至二二一．九億元。

各縣市都較今年增加 六都分走64％

根據財政部估算，二○一七年中央普通統籌分配稅款（含地方政府統籌分配稅款短少補助）為二五七八．五五億元，其中二三五五．五八億元分給廿二縣市，二二二．九七億元分給鄉鎮市；但六都就分走了一六七一．一七億元，占六十四．八一％。

各縣市中，明年仍以台北市統籌稅款四一七．三六億元最多，增加十七．三八億元；新北市三一○．四億元次之，增加十五．九五億元；高雄市二九二．五九億元，增加十三．一七億元；台中市二五八．二四億元，增加十二．五八億元；桃園市一九七．一二億元，增加八．九六億元；台南市一九五．四六億元，增加八．九二億元。

財政部國庫署官員說明，現行統籌稅款分配公式，直轄市按營利事業營業額、人口、面積及財政能力計算，縣市則考量財政收支差短及營利事業營業額；由於稅收成長，預估各縣市明年統籌稅款分配金額都會增加。而且，中央對地方的財政支援，除了統籌稅款，另有一般性及計畫型補助款等。

值得一提的是，財政部去年估算今年統籌稅款通知分配金額，高雄市、雲林縣、台南市、宜蘭縣及屏東縣略減，部分縣市因考量當時油價下跌可能影響營業額，部分縣市則因財政收支差短縮小所致；不過，由於稅收超徵，今年各縣市統籌稅款實撥金額將高於通知分配金額，且各縣市實際分配到的統籌稅款都會較去年增加。

北市人均1.5萬 彰化不到一半

若換算平均每人分配統籌稅款，連江縣因人口只有一萬多人，平均每人分配三．三萬元最多；人口僅十萬多人的澎湖縣，每人分配一．八五萬元居次；台東縣一．六七萬元排名第三；台北市一．五五萬元排名第四。

相較之下，彰化縣平均每人分配七千一百多元最少，宜蘭縣七千二百多元次低，新北市七千七百多元倒數第三，新竹縣七千八百多元倒數第四；上述四縣市，每人平均分配統籌稅款僅約台北市的一半。