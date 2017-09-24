美控中農產關稅配額 WTO設爭端小組仲裁

2017-09-24

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕世界貿易組織（ＷＴＯ）週五成立爭端解決小組，仲裁美國對中國設置農產品關稅配額（ＴＲＯ）的申訴，包括小麥、稻米和玉米。中國八月底阻擋ＷＴＯ爭端解決小組的設立，但美國第二度提出申訴後，該小組得以順利成立。

稻米、小麥及玉米銷中受限

這起貿易爭端由美國歐巴馬政府去年十二月向ＷＴＯ提出，指控中國未遵守當初加入ＷＴＯ承諾，利用關稅和配額體系限制美國稻米、小麥及玉米三項農產品銷往中國。歐巴馬政府要求依ＷＴＯ程序與中國展開諮商，川普政府上任後進一步要求成立爭端解決小組。

美國代表廿二日在ＷＴＯ會議上表示，中國加入ＷＴＯ時承諾移除進口限制，並以「透明、可預見及公平」方式管理關稅配額，但實際情況似乎非常不同。中國代表則表示，對美國感到失望，指美方行動與其宣稱的「有關基本農業糧食的合理措施」相反，中國正認真實施對ＷＴＯ承諾。

美國是全球最大穀物生產國，中國是美國農產品第二大出口市場、去年占美國農產品外銷十五％。美國農業部統計，二○一五年中國在上述農產品的關稅配額達七十億美元，估算中國至少阻礙卅五億美元的稻米、小麥及玉米進口。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）先前指出，上述三項農產品的全球價格低於中國國內價格，但中國沒有完全使用關稅配額，使得美國及其他國家穀物進入中國市場受到限制。中國關稅配額允許每年一定配額的進口農產品可享較低稅率。

澳洲、巴西、加拿大、日本、泰國等約十四國及歐盟，都加入這起ＷＴＯ爭端案，成為利害關係第三方的會員國，有權提出意見並請求爭端解決小組聽取意見。