外資掀出走潮 中國改採投資負面表列

2017-09-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕因應外資的撤離潮，中國官方為吸引及留住外資，決定明年起全面實施市場准入負面清單（即負面表列）制度；中國專家表示，這代表實施卅多年的投資審批體制將走向終結。

中國官媒新華社旗下《經濟參考報》報導，市場准入負面清單制度，包括「禁止准入類」和「限制准入類」，中國國務院明列禁止和限制投資經營的行業、領域、業務等，各級政府依法採取相應管理措施。

針對中國政府「禁止准入」事項，市場主體不得進入、行政機關不予審批核准、不得辦理有關手續。至於「限制准入」事項，第一種情況是由市場主體提出申請，中國行政機關依法決定是否准入；第二種情況是由市場主體須遵照中國政府規定的「准入條件和准入方式」，合法進入。

清單涉及範圍仍相當廣

中國官方雖改變市場准入的管理制度，負面清單制度涉及範圍仍相當廣，包括人民生命財產安全，政治、國土、軍事、經濟 、金融、文化、社會、科技、資訊、生態、資源等安全 ，以及核能安全和新型領域安全等「國家安全」有關行業；涉及「全國重大生產力」布局、「戰略性」資源開發和「重大公共利益」有關行業等。

中國國務院八月中通知，擴大對外開放投資的範圍涉及新能源汽車製造、船舶設計、支線和通用飛機維修、國際海上運輸、鐵路旅客運輸、加油站、上網服務營業場所、呼叫中心、銀行、證券、保險等十二個領域。

中國經濟成長不斷減緩、生產成本提高、投資不受保護、特定產業門檻高，使得外資「以腳投票」，近年來不斷撤出中國市場，從芬蘭諾基亞、美國花旗、麥當勞到硬碟製造商希捷科技，都關閉廠房或出售門市。中國美國商會年初調查，逾八成受訪美企表示，在中國不如過去受歡迎，四分之一企業計劃撤出。