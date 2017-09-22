中國債務飆升 標普降評

2017-09-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕繼穆迪（Moody’s）、惠譽（Fitch）之後，標準普爾（S&P）週四傍晚宣布調降中國主權信用評等，從「AA-」降一級至「A+」、展望「穩定」，加入警示中國債務飆升風險的行列，凸顯國際三大信評機構對中國政府在保持經濟成長和清理金融業間平衡的能力，信心消退。

國際三大信評 陸續降評

這是標普一九九九年來首度調降中國主權信評，主因中國債務激增已加劇經濟和金融風險。標普指出，降評反映「中國長期的強勁信貸增長，已增加其經濟和金融風險」，即使信貸增長有助中國ＧＤＰ成長和資產價格上升，但也一定程度削弱金融穩定。

標普也將中國短期主權信評降一級，從「A-1+」降至「A-1」，同時調降三家主要業務在中國的銀行信評，包括匯豐中國、恒生銀行（中國）、星展銀行（中國），警告一旦中國主權債務違約，這些銀行將無法避免違約。

標普指出，即使中國政府近期致力降低企業槓桿水準，可能穩定中期金融情勢，「不過，我們預計，未來二至三年，中國的信貸增長仍維持在會逐漸增加金融風險的水準」。

標普宣布降評，離中共十九大召開不到一個月。野村駐新加坡經濟分析師蘇泊萊曼表示，降評及時提醒北京需硬著頭皮進行更痛苦的改革，即企業去槓桿化和國有企業重組。研究機構Trivium China共同創辦人波克指出，標普降評像是國際社會觀點趨於一致，可能使中國領導層感到挫折。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）八月警告，中國經濟中期突然出現「破壞性調整」的風險越來越大，因為中國政府依賴刺激措施來達到經濟目標，不願遏制處於「危險」水準的債務；ＩＭＦ估計，中國至二○二二年非金融部門債務總額將達ＧＤＰ的二九○％。