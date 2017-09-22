台灣打敗星港 期交所奪FOW大獎

2017-09-22

〔記者羅倩宜／台北報導〕過去亞洲金融中心在新加坡或香港，如今台灣也爭得一席之地。國內期交所昨奪下FOW（期貨與選擇權期刊）大獎，打敗香港交易所（HKEx）及新加坡交易所（SGX）。得獎原因是在商品、成交量、技術平台上都有突破。期交所董事長劉連煜表示，泰國期交所今年初來台交流，想知道台灣夜盤交易成功的撇步。「我跟他說，『請交易所和期貨商多付點加班費給員工就可以了。』但真正的know-how，例如造市技巧、參數，不能跟國外透露，台灣才能保持領先地位。」

FOW是全球衍生商品的指標機構，它主辦的年度亞洲獎項，昨在新加坡頒發 。FOW表示，台灣期交所脫穎而出，原因有三，一是交易量穩定成長；二是引進夜盤、道瓊和標普期指新商品，國際接軌程度更高；三是交易平台升級，去年底上線的第五代交易系統，尖峰處理量可達每秒4.8萬筆，較上一代倍增。

國內期貨商表示，台灣期貨市場近幾年改變很大，以前投資人避險只能去新加坡買賣摩台指；「但既然是台股指數，主場應該在台灣才對。」隨著國內期貨市場熱絡，過去3年，台指期交易量已遠高於摩台指，去年大小台指期成交口數是摩台指的2.3倍，今年1-8月也有2.08倍。

歐交所董事總經理Roland Schwinn於8月底來台參加「2017FIA台灣衍生商品國際研討會」時指出，台灣期交所推出「夜盤交易」是很聰明的做法，讓夜盤帶動日盤，也讓外資有更多機會參與台灣金融市場。