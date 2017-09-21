中企偷技術 日立金屬向美ITC提告

2017-09-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國企業又偷技術！日本日立金屬（Hitachi Metals）向美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）提告，指控中國安泰科技（ＡＴ＆Ｍ）竊取其製造非晶體金屬帶的秘密製程，要求ＩＴＣ禁止這類產品進口。這種非晶體金屬帶比傳統鋼鐵更輕、更堅固。

日立金屬和子公司Metglas向ＩＴＣ遞交訴狀指出，安泰科技和其附屬公司因為取得這個秘密製程，大量製造這類金屬。這個秘密製程被日立金屬一退休員工和其助理竊取，再轉交給安泰科技。日立金屬和Metglas要求ＩＴＣ禁止所有中國製的這類金屬輸入美國。ＩＴＣ將受理這起案件，一個月內決定是否展開調查，完成調查時間通常需要十五至十八個月。

促禁止相關產品進口

非晶體金屬帶是一種有玻璃材質的合金，由於強度高，又能提高磁力，被用於醫療裝置中取代鈦金屬，製造隱形車輛，以及用於大功率的變壓器。

訴狀指出，安泰科技和其附屬公司在搶走Metglas的生意後，開始打入美國的非晶體鋼鐵市場，出口美國的非晶體金屬帶，主要做為當地電網之用。

日立金屬的告發，適逢川普政府正在調查中國是否侵害美國智財權之際。美國貿易代表處上月根據一九七四年「貿易法」第三○一條款的授權，展開這項調查。

日立金屬指出，安泰科技和其附屬公司竊取秘密製程，可能摧毀或嚴重傷害美國產業，Metglas須削減產能和裁員來因應製程被竊。而中國非晶體金屬帶的產能出現爆炸性成長，與中企從日立金屬退休員工取得秘密製程有關。