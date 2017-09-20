列財務重點專區股 交易限制多

2017-09-20

〔記者陳永吉／台北報導〕玉晶光（3406）上週四起被打入「財務重點專區」，據了解，每家券商針對財務重點專區內的個股會進行交易面的限制，甚至要求「圈存」，也就是想買玉晶光的投資人帳戶必須先有足夠金額，若要放空則要全額保證金。

券商營業員表示，每家券商針對玉晶光交易面的限制略有不同，除了圈存外，也可能是調整其融資融券成數，一般融資成數為4成，玉晶光就需要5成，就是股價500元的玉晶光，原本融資1張只需要20萬元，現在則需要25萬元；融券原本是9成，現在提高至100%，等於融券放空1張原本是45萬元，現在卻變成50萬元。

此外，若是打入財務重點專區，根據證交所在今年7月17日修改的「有價證券借貸辦法」，除列為變更交易或處以停止買賣者，依其公告實施日期，其餘均自「次一營業日起停止其借貸交易」，不過因玉晶光每股淨值超過10元，不在此條款的限制之內。

玉晶光9月以來借券成交有12筆，張數達626張，成交金額超過3億元，其中更有多筆借券成交，議借費率年息為10%，顯示玉晶光借券交易相當活絡；若觀察其借券放空情況，統計至週一為止，借券放空的張數累積為2815張，相較8月底的3038張，減少逾200張，顯示外資在玉晶光做空較不積極，相較於散戶的融券週一的餘額仍達6730張，券資比高達41%而言，這波被軋空重傷的都是一般散戶。