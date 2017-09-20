玉晶光 被打入財務重點專區

2017-09-20

〔記者陳永吉／台北報導〕近期成為市場焦點的光學鏡頭廠玉晶光（3406），除金管會已下令徹查是否涉及炒作外，也由於玉晶光短線熱過頭，週轉率太高，上週四被證交所公布為注意股票後，隨即打入「財務重點專區」中，提醒投資人注意買賣玉晶光的風險。

證交所在2011年3月將財務重點專區指標9中加入「唐鋒條款」，即「最近30日內曾被證交所公布為注意股票，且同時符合本益比為負值或60倍以上、股價淨值比6倍以上、收盤價達5元以上者」，來提醒投資人相關公司股價飆漲，卻沒實質的獲利支撐，避免踩到地雷。

是財務重點專區常客

由於在上週四之前，玉晶光6個營業日的累積週轉率為52.01%，且9月14日之週轉率為10.93%，週轉率超過10%意即當天該公司股票有1成換手過，因此當天傍晚就被公布為注意股票，且因符合本益比超過60倍等條件，經由證交所電腦篩選，當天就納入財務重點專區中。

事實上，玉晶光可說是財務重點專區常客，2010年玉晶光半年報出爐後，當時連虧數年的玉晶光，3年半來累積虧損金額已逾2個資本額以上，且因財務報告顯示高流動性資產未達短期借款（含應付短期票券）及1年內到期長期負債合計金額的20%，財務面偏弱，後來還被證交所要求每月公布財務情況。

雖然有蘋果加持，但玉晶光在2012到2015年又連虧數年，去年4月起每個月也被要求公布財務情況，並同時在去年財報出爐後，再度被列入財務重點專區中。

投資人小心買股風險

證交所昨天表示，玉晶光今年以來漲幅的確很大，因此針對玉晶光股票公告注意65次，也處置達4次，不過針對玉晶光是否涉及炒作等，證交所不對個案表示意見。