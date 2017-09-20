韓力阻半導體、面板業 在中擴廠

2017-09-20

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓政府正為半導體、面板製造廠商在中國積極擴廠計畫急踩煞車，因擔憂高科技業先進技術外流，導致競爭優勢流失。南韓產業通商資源部十八日邀集半導體及面板企業主管會商，力勸三星重新考慮在西安的3D NAND Flash（儲存型快閃記憶體）擴廠計畫，避免未來如樂天集團遭中國報復。

南韓認定ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）、NAND Flash和ＯＬＥＤ（有機發光二極體）為核心的國家技術，這些接受政府研發資金的關鍵科技必須受「避免和保護工業技術洩密法」管制，相關科技產品須經南韓政府同意才能出口。南韓產業通商資源部長白雲奎向媒體表示：「中國正大量投資半導體，及靠近ＯＬＥＤ領域，威脅到南韓。」

南韓媒體Electronic Times報導，白雲奎表示，南韓半導體和面板企業應重新考慮在中國市場的策略和投資布局。出席會議的半導體和面板大廠主管，包括三星電子副會長兼執行長權五鉉、ＳＫ海力士副會長朴星昱、樂金顯示器副會長韓相範等。

「看看樂天因薩德系統，怎麼被報復的」

這場會議意味南韓政府除考慮在國內創造就業之外，也正把中國對南韓部署薩德（ＴＨＡＡＤ）反導彈系統的可能報復行動，納入考量。白雲奎建議權五鉉應檢討在中國擴建記憶體新廠計畫，「你們若可在南韓如平澤市等地建廠，為什麼一定要去西安？」「看看樂天因為薩德系統，怎麼被報復。」

白雲奎說，「現在雖還沒有一家南韓半導體企業受到中國報復，當中國半導體業者趕上韓廠技術，同樣（被報復）會發生，就像樂天一樣。」據透露，權五鉉當時對白雲奎的詢問，避免直接回應。

受到這項政策影響，三星等南韓半導體和面板企業都進入緊急狀態，擔憂官方中斷其中國投資及銷售策略，當地市場恐拱手讓給競爭對手。三星電子八月底甫宣布，未來三年將在西安投資七．八兆韓元（約二○八五億台幣），新建第二座3D NAND Flash工廠，並已和陝西省簽訂合作備忘錄；ＳＫ海力士擬在無錫投資ＤＲＡＭ擴產，樂金顯示器也已公布在廣州打造第八代ＯＬＥＤ面板廠計畫。