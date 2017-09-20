敬鵬明年增10億支出 擴建產能

2017-09-20

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣汽車板龍頭敬鵬（2355）宣布明年投入10億元資本支出，擴建台灣產能，發言人蕭公彥表示，每年新車汽車板約有1~2億美元需求，敬鵬可爭取到當中約4成的新訂單，帶動營收以5~10%年增率穩定成長，隨著電動車興起，主要客戶陸續投入，敬鵬電動車相關汽車板也開始出貨，未來可望爭取到更多市佔率。

敬鵬昨日召開法說會，吸引大批法人到場，敬鵬在全球汽車板市場佔有率達13%，穩坐全球龍頭地位，隨著汽車電子應用不斷擴展，敬鵬車用相關PCB板從傳統板、影音，擴展到引擎、動力、底盤、懸吊、導航等安全輔助駕駛相關產品。

法人高度關心ADAS（先進駕駛輔助系統）、電動車進度，對此，蕭公彥說明，ADAS現階段以豪華車種為主，數量不多，至於電動車是未來重要趨勢，電動車內部採用更多的汽車板，對於敬鵬將是很好的機會，但電動車尚在發展，電池供應有很大缺口，目前電動車汽車板貢獻還不大。

敬鵬近年來成長動能來自毛利高的安全監控相關產品，佔公司營收比重快速擴大，蕭公彥指出，汽車產業很穩定，車廠不輕易更換汽車板供應商，敬鵬有80%營收來自舊有車種，20%則是新車訂單，每年以爭取新車訂單為主，平均每年新車可創造出1~2億美元的汽車板需求，敬鵬可拿到4成訂單，成為每年成長動能來源。

敬鵬上半年合併營收為119.71億元，因銅價上揚及新台幣升值，毛利率下滑至14.82%，上半年EPS1.95元，敬鵬8月合併營收為20.65億元，年增3.81%。