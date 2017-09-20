看好VR影音自製 訊連搶商機

2017-09-20

〔記者王憶紅／台北報導〕多媒體創作軟體廠商訊連（5203）副總雷永威指出，虛擬實境（VR）在逐漸走向大眾、影音市場下，可望進一步帶動VR內容自製熱潮，而訊連將因此受惠。

目前市場上的VR硬體產品可區分以高階遊戲為主的HTC Vive、Oculus Rift、Sony PlayStation，以及走影音路線的三星Gear VR、Google的cardboard等。

訊連去年和三星合作推出全新360度影片剪輯軟體，並與三星Gear 360全景攝影機搭售出貨。

訊連表示，目前全球VR產業有逐漸走向大眾市場的趨勢，硬體包括HTC Vive、Oculus Rift、Sony PlayStation等都降價，而360度相機也降價，Gear 360全景攝影機從1萬2900元降為7900元，在硬體降價下，可望帶動消費者對VR的接受度越來越高。

訊連表示，VR一開始推出時以遊戲應用為主，但在社交平台YouTube、Facebook等推出直播下，VR在去年下半年已經走向影音市場，也就是VR緩步走向大眾市場，消費者自製VR內容的機率越來越高，而訊連產品可望受惠。

訊連指出，公司3年前在日本市佔率約23%，去年首次推出VR 360度影片剪輯軟體後，在日本的市佔率則提高到38~40%。