金門地價漲幅居全國之冠》 吃住雙漲 離島民眾怒了

2017-09-17

〔記者徐義平／台北報導〕離島超商因配送原因，鮮食漲價一成，引發民眾反彈；事實上，受到觀光題材推升，離島地價及房價更是連續飆漲，讓居民大嘆「住不起了！」

最新都市地價指數 金門漲幅近50％

根據最新都市地區地價指數，若以二○一三年三月卅一日的地價指數當作基期，澎湖縣、金門縣已經連漲八期，地價指數累積漲幅分別為廿八．一六％及四十八．一一％；其中，金門縣地價指數漲幅更是全國之最，澎湖縣則進入全國前五名。

最新一期地價指數，針對二○一六年十月至二○一七年三月底各縣市都市計畫範圍內土地交易資訊調查，受房市盤整影響，八縣市指數修正，包括台市、新北市、桃市及中市；不過，澎湖、金門地價指數持續上漲，較前期分別上漲一．一七％及一．三六％，金門縣地價指數漲幅更是各縣市之冠。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，金門、澎湖位處離島，觀光政策開放後，商業活動需求帶動土地開發，原本封閉的不動產市場產生新動能，也鞏固價格向上態勢。

根據都市地價指數報告，澎湖縣因非都市計畫範圍內農地可申請變更建地，影響周邊土地及建案交易價格居高且持續上漲，進一步帶動都市計畫區內地價上漲；其中，馬公市因觀光及商業活動熱絡，且可供開發土地稀缺，需求大於供給，地價上漲。

金門縣則因小三通加持，大力推動發展觀光休閒商機，帶動店面買賣及租賃市場一店難求，租金持續上揚；此外，住宅區因幾個鄉鎮的自然村專用區新建案持續推出，也帶動地價上漲。