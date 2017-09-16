離岸風機環評／能源局︰案子都送了 時間應該來得及

2017-09-16

〔記者黃佩君／台北報導〕環保署副署長詹順貴昨表示，九月十八日起不收有時間限制的離岸風機環評案。對此，能源局長林全能表示，尊重詹順貴意見及提醒；能源局官員則表示，案子均已送入，不會再有新案，而且能源局的要求是年底小組審查通過即可，時間上應來得及。

能源局二○一五年公告「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」，畫出三十六個離岸風力潛力場址並開放業者申請，但須於今年底前通過環評，否則風場由能源局收回重新分配。

目前已向能源局申請備查的潛力場址共二十二案，通過環評的僅德商WPD在桃園外海申請的麗威風電、以及新加坡玉山能源與加拿大NPI合資的海龍風場；其餘案件均被要求補件再審，最晚送件的艾貴能源則尚未進入小組審查。

環評「有條件通過」即可

對於詹順貴表示年底前通過環評時間壓力大，林全能回應，尊重詹的意見及提醒，場址申請要點二○一五年七月就公布，大部分的廠商很早就準備，目前也不會有新案送來，但已在進行環評的案件，能源局會與環保署一起好好努力通過。

能源局官員則表示，相關要點並非規定環評完全通過，只要通過小組審查或獲得環評審查結論「有條件通過」即可；由於廠商多半都已知道時間，大部分的案子在今年三月都已送入，且目前審查次數最多的案子已到第二次小組審查，而三次小組會議就會決定是否通過，因此時間上應來得及。

官員也說，業者當然都希望趕在潛力場址階段通過申設，但若案件在年底都無法通過小組審查，代表案場可能有較大爭議，「不是等他短短時間就可以處理完的」，可能不能期待所有案子都通過；他說，通過環評的部分就先處理，沒通過可申請第三階段的區塊開發，「將來還是有開發機會」。