麥嘉華：美元可輕易反彈 長期不樂觀

2017-09-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國知名投資人麥嘉華（Marc Faber）表示，美元能從目前水平輕易反彈4%至5% ，但川普政府的經濟政策，讓他對美元的長期前景不感樂觀。

今年以來，美元走勢疲軟，美元指數暴跌近10%，上週五曾觸及逾2年低點的91.011；與此同時，歐元和披索等貨幣升值，也加重美元頹勢。

麥嘉華指出：「我認為美元能輕鬆反彈4%至5%，甚至更多。但長期而言，我對美元顯然不感樂觀，因為川普政府及其經濟政策不利於美元的長期走勢，他們實際上就像是拿石頭砸自己的腳。因此，長期而言，我對美元走勢感到負面。」

儘管長期看衰美元，麥嘉華卻說，考慮將投資組合中的部分歐元轉為美元。他解釋：「關鍵問題在於，有哪種貨幣勝過美元？這些貨幣其實都不怎麼理想，這也是為什麼有些人會大舉投資所謂的加密貨幣。」

新債券天王：不值得投資

另外，有「新債券天王」之稱的雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）則說，美元短期已經觸底，未來將有反彈，但並不是值得投資的標的。

岡拉克表示，今年來已暴跌近10%的美元指數，預估已觸底，未來有機會回升至96或97的水準，但反彈難持續，美元最終仍會出現另一波下跌。