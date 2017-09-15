《業者示警》外資低價搶標「政府要小心！」

2017-09-15

〔記者張慧雯／台北報導〕經濟部第1個地面型太陽光電「嘉義縣鹽灘地標案」9月1日競標，新加坡廠商速力（SOLEQ）開出每度費率2.6元的超低價得標，遠低於目前躉購費率每度費率4.54元上限，業者示警，「外商低價搶標，政府要小心！」

據了解，「嘉義縣鹽灘地標案」，國內一線大廠幾乎都沒有投標，即便有台廠出面投標，也開出每度費率4.6元左右的價格，速力開出每度費率2.6元，業者算一算指出，「若一切都沒出差錯、沒有工程延誤或額外支出，投資報酬率僅1%而已，虧錢機率大！」

業者私下透露，速力母公司為新加坡Equis集團，而Equis原要在新加坡掛牌，但不知道為何無法掛牌，又委託投資機構要賣掉旗下全球所有的太陽能電廠約32GW（3200萬瓦）、開價40億美元，如今卻低價搶標台灣這個電廠，最後是否真能建置完成？大家都等著看！

業者表示，台灣太陽能電廠的案子那麼多，外商以低價搶標電站，對台廠一點影響也沒有。業者反而提醒主管機關，太陽能電站並不是「暴利」事業，目前報酬率僅在6-7%左右，且1個電站生命長達20年，要取得壽險公司、銀行團在資金方面的支持與認同才行，如果壽險公司和銀行團都不敢借貸，顯示案子的風險性很高，外商低價搶標若留下爛攤子，未來找不到人負責，還是要主管機關自己收拾！