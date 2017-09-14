夫偷聽害涉內線 外資圈第一美女不起訴

2017-09-14

〔記者錢利忠／台北報導〕有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，去年受託處理荷蘭商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科案時，曾在住處廁所打跨國電話開會，不料丈夫許耀仁偷聽後，竟趕在重大訊息公布前，與母親一起買進一二五張漢微科股票，套利二四二○萬元；台北地檢署昨依違反「證券交易法」將許起訴，不知情的邱與許母則不起訴。

丈夫被起訴 邱沒有回應

邱慧平昨透過律師宋耀明表示：「經過這段時間的壓力和委屈，感謝檢察官查明，洗刷她的冤屈。」對於許耀仁被起訴，宋則表示事發後邱、許關係已降到冰點，邱對於丈夫被起訴沒有回應。

檢方清查，許在去年六月十六日重大訊息公布的前三週，陸續以現金及融資等方式買進漢微科股票一二○張，母親羅麗珠也買了五張，兩人在購併案消息曝光前就先賣出部分股票，其餘股票則讓ASML溢價收購。

許庭訊時坦承，妻子在廁所進行電話會議時，他在門外聽到購併案細節及交易模式，並從TENDER OFFER（意指收購）等英文詞彙中，獲知溢價二成多等內線消息，決定進場買股，並建議不知情的母親一起買進。

邱慧平則表示，為了保密才選在住處廁所內進行電話會議，絕對沒外洩訊息，不知道丈夫及婆婆進場買股，自己也沒買進漢微科股票。

檢方認為兩人供述相符，清查金流後也發現兩人財務獨立、沒有金錢往來，且邱的年薪加酬勞超過五千萬元，應不會為兩千多萬元涉犯內線交易，故採信兩人說詞，考量許自白犯行，且已繳回扣除成本後的不法所得二一六三萬餘元，昨建請法院減刑，並宣告沒收不法所得。

其餘4涉案人 另案偵辦中

至於股市金主史金生、人頭戶蘇姵萱及投資公司董事彭健豪、林耿民等涉案人等，先前各以一百萬到三百萬元不等金額交保，現另案偵辦中。