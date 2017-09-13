世大運帶動觀光客潮 1年內持續發酵

2017-09-13

〔記者王憶紅／台北報導〕2017世大運雖已結束，但世大運指定飯店表示，除世大運期間因接待主辦單位人員、裁判、親友加油團等受惠外，預期因世大運帶動的來台觀光效應，在半年到一年內可望發酵。

台北威斯汀六福皇宮總經理周復華指出，暑假是城市型商務飯店的住房淡季，但世大運為六福皇宮8月住房率帶來一劑強心針，從7月的近70%拉高到近80%。六福旅遊集團旗下台北威斯汀六福皇宮在世大運期間為美國代表隊工作人員、選手親友團的指定飯店，而台北六福萬怡酒店、六福居則因推出入住就送世大運開閉幕門票住房專案，帶動整體住房率增加近15%。

周復華表示，世大運帶動的商機除世大運期間外，外國選手、親友團回國後的宣傳，也可望帶動國際觀光旅客到台觀光，預計地緣較近的東南亞旅客，可望在半年內發酵，而歐美客則在1~2年內反映。

世大運期間，有園飯店在各國觀察員、媒體等入住下，約貢獻營收10~15%。有園總經理黃瓊萱說，世大運期間與俄羅斯觀察員聊天才知道，他們原本對台灣的印象是模糊且陌生的，但因世大運來台後，從原本只吃西方食物，到後期接受牛肉麵、擔仔麵等台灣食物，再加上透過臉書、即時通訊軟體等，向友人炫耀，相信這些都可提高台灣的知名度、好感度，有助於國際觀光旅客來台意願。

除世大運帶動國際觀光客來台外，有園飯店也積極邀新加坡網紅、韓國穆斯林、馬來西亞踩線團到台觀光，對當地民眾宣傳台灣風情。