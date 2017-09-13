拓點、餐飲帶動成長 4上市櫃飯店營收夯

2017-09-13

〔記者王憶紅／台北報導〕上市櫃飯店在供過於求下，經營辛苦，但不少業者在積極新增餐飲業務、據點下，包括晶華（2707）、六福（2705）、雲品（2748）及洛碁（8077）今年以來的營收，都較去年成長。

根據公開資訊觀測站的資料顯示，晶華累計1~8月營收45.39億元，年增2.04%；六福累計1~8月營收21.11億元，年增0.26%；雲品累計1~8月營收9.76億元，年增13.59%；洛碁累計1~8月營收6.81億元，年增48.12%。

雲品今年5月收購新店京采飯店及桃園翰品酒店，併入雲品旗下的頤品新店北新館與桃園民生館，讓餐飲營收大幅躍升，進而帶動累計營收從年增個位數，躍升為二位數。

六福方面，受惠六福萬怡飯店在2015年12月開幕帶動，累計營收維持成長。值得注意的是，六福旗下的六福客棧，原本中客佔比達30%，雖然目前中客減少，但在加強香港、澳門旅客下，目前整體營收仍維持成長。

晶華今年以來並未新增飯店，但營收仍成長，晶華副總張筠指出，經濟雖不景氣，但晶華牛排、自助餐等口碑不錯，因此一直有好表現，再加上餐飲事業部持續推陳出新，保持活力，進而帶動營收成長。

洛碁飯店可說是在台北市創立的連鎖飯店品牌，截至目前總計有17個據點。而今年在花華本館、舞衣新宿中山館、南港館正式營運下，帶動今年累計營收也是持續成長。