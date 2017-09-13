台灣半導體現危機 專家呼籲︰ 與系統整合接軌

2017-09-13

越來越集中在少數公司

〔記者洪友芳／新竹報導〕SEMI（國際半導體產業協會）昨指出，全球半導體業今年產值年成長17%，創新高紀錄，但行政院科技計畫首席評議專家室主任吳誠文示警，半導體產業走向系統整合，成長越來越集中在大企業與少數公司，台灣半導體業要創造新的成長環境，與系統整合接軌，否則，成長之後將絕對是衰退，年輕人也會出走。

SEMI預估今年半導體產值約3970億美元，年成長17%，創新高紀錄，主要來自記憶體價格上漲帶動大幅成長，還有半導體材料、導線架與設備也均年成長達4成，明年可望突破4000億美元，成長個位數，但也可望續創新高。

吳誠文曾是台灣少棒國手，擁有電機博士的他，也是台灣半導體業的要角之一，不過，他很憂心，隨著人工智慧、物聯網時代來臨，台灣長期穩定成長與引以自豪的半導體業已出現危機，包括軟體人才不足、設計無法與系統整合與分工過細的問題。

創造新成長環境 否則必衰退

吳誠文擔心，台灣如果沒有半導體會很慘，像他們這一代的半導體人都快面臨退休，但新一代的年輕人卻沒有跟上，或紛出走到中國半導體業；他認為，半導體產業走向系統整合，成長越來越集中在大企業與少數公司，小公司不易成長或生存困難，台灣半導體業要創造新的成長環境，與系統整合接軌，否則，成長之後絕對是衰退。

台灣半導體產業協會（TSIA）常務理事盧超群則說，未來是矽異質性整合時代，物聯網時代使萬物互聯，將創造出很多需求出現。台灣物聯網產業技術協會理事長黃崇仁認為，物聯網需要記憶體、處理器、通訊晶片，台灣廠商都具備，但欠缺系統整合。