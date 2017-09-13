整流二極體吐怨氣 虹揚、德微利潤增

2017-09-13

〔記者陳柔蓁／台北報導〕關鍵元件MLCC（多層陶瓷電容）、Flash（快閃記憶體）、DRAM等供應商，對於報價喊漲聲勢猛烈，其中國巨已三度調漲MLCC報價，而與被動元件唇齒相依的「主動元件」整流二極體報價壓抑已久，也渴望一吐怨氣，尤以自動化程度高者虹揚-KY（6573）與德微（3675），在漲價潮下能享有較大的利潤空間。

虹揚-KY董座方丁玉分析，佔整流二極體總成本4成的關鍵原料「矽晶圓」報價持續調漲，加上另一重要原料—銅，近1年來漲幅達5成，又有機器人、電動車充電樁、智能化產品等過去沒有的產業推升整體需求，雖然過去電子元器件是被壓抑報價的族群，但至少現在看公司產品不會被降價，不過公司規劃要用「從晶圓到封裝」的一條龍高自動化生產方式精進製程、提升效率，從結構面來改善獲利。

虹揚-KY以研發起家，又因身處中國紅色供應鏈的在地優勢，其生產的「太陽能接線盒用整流二極體」獲多家太陽能廠採用。虹揚掌握太陽能接線盒用整流二極體技術，這個元件的特性是，在太陽能光照時，要把陽光轉換成電力充進電池；沒有太陽時，電力回充又不能傷害到電池；由於中國當地要求光伏產品必須保證使用20年，虹揚符合此要求，現在連日本供應商都逐漸退出市場，而虹揚因鄰近光電供應鏈，市佔率位居世界前5大。

目前光伏類產品是虹揚-KY最大營收來源、對營收貢獻度達45%，公司以車用音響、雨刷、車窗用二極體為基礎，進攻車用電池與工業控制用利基型產品，朝電動車用電池二極體龍頭朋程（8255）模式邁進。

虹揚-KY2017年上半年每股稅後盈餘1.6元，下半年是傳統旺季，目前產能滿載。該公司昨日完成競拍，預計9月26日在台掛牌上市。