賣軟體指導下單 2股市名嘴判刑

2017-09-13

和2名嘴合作 和澤龎長勝也判刑

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市和澤公司負責人龎長勝及股市名嘴陳耿銓、張作利，在中華財經台對投資大眾進行盤後分析，又透過「四方力道」軟體，直接在電腦上指示投資者下單時點、價位，涉嫌未經許可經營期貨顧問業務，違反證券投資信託及顧問法，台中地院判3人分別1年至1年10月徒刑，併科罰金5萬至20萬元，不法所得411萬元沒入。

判決書指出，100年間設立的和澤公司負責人是龎長勝，同年9月股市名嘴陳耿銓擔任副總經理，陳顗涵（已另案審結）為經銷商，104年張作利加入擔任經銷商，他們全力販售「四方力道」，投資大眾花錢買軟體，股市名嘴則指導股市下單買賣，投資大眾每季會費3萬5千元，一年9萬8千元，上述4人依比例朋分。

「四方力道」軟體提供期貨與各類股票即時交易資訊，提供個別股票未來趨勢之研判，及個別股票事宜之買賣價位，或提供期貨未來趨勢之研判與推介適宜買賣時點與價位。上述行為已非法經營期貨顧問、證券投資顧問事業。

台中地院依違反證券投資信託及顧問法判龎長勝1年10月、併科金20萬元，不法所得381萬沒入，陳耿銓判1年2月，併科罰金8萬元，不法所得30萬沒入，張作利判1年、併科罰金5萬元。