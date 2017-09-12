外資看好台郡 看淡景碩、臻鼎

2017-09-12

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone 8為PCB供應鏈帶來新的成長動能，多檔PCB個股今年漲勢可觀，其中以類載板相關個股漲勢最強勁，不過，美系外資提醒，需關注營收成長是否帶來對等的獲利成長，因此看好軟板優於類載板個股，喊買台郡（6269），給予目標價170元，看淡景碩（3189）、臻鼎-KY（4958） ，同時預估PCB供應鏈今年出貨高峰將遞延1個月左右。

美系外資指出，PCB供應鏈包括軟板與類載板營運將進入向上循環，隨著iPhone新機大量出貨，相關公司營收將明顯跳升，但有別於市場追捧類載板題材，建議需多留意類載板良率問題；根據調查，景碩類載板良率大約僅介於50-60%之間，欣興（3037）與臻鼎良率介於50%上下，類載板的平均單價（ASP）高，但隨著良率提高，預期ASP也會快速下滑。

由於此次iPhone 8出貨可能遞延，預估PCB出貨旺季也跟著往後延，從過去出貨高峰落在9月與10月，今年應會落在10月至11月，旺季動能因此延至明年第1季，因此第3季表現可能較去年同期弱。

美系外資看好台郡表現，列為PCB供應鏈首選，評等為「優於大盤」，看淡景碩、臻鼎，台郡因爭取到更多蘋果訂單，加上新品獲利好，有助於未來獲利表現，且公司產品藍圖較清晰。至於景碩因中國智慧型手機市場下滑，加上類載板良率不高，可能影響今年獲利，給予目標價70元，評等為「不如大盤」，臻鼎目標價56元，評等也為「不如大盤」。