iPhone 8傳出貨延誤 童子賢：潛在需求沒變

2017-09-12

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone 8即將發表，市場屢傳因生產過程與良率出包，恐造成出貨延誤，對此，蘋果重要代工廠和碩（4938）董事長童子賢老神在在，童子賢認為，產業在秋天就進入旺季，整個供應鏈都很忙，資金、關鍵技術、實驗正如火如荼進行相關準備，針對外傳零組件吃緊還有良率不佳影響蘋果新機上市，童子賢強調，只要市場潛在需求沒變，市場慢熱，旺季就會較慢結束，大家不用太擔心。

童子賢說，今年是智慧型手機10週年紀念，許多品牌廠商都打算大顯身手，推出有力量、有亮點的代表作，讓市場耳目一新。從品牌廠、關鍵技術、關鍵零組件與整合相關技術流程的公司都配合新品進度，營運都相當忙碌，至於臉部辨識、虹膜辨識、沒有主按鍵等傳言，這就是人機介面操作簡潔的提升，也是深化使用者經驗的過程。

零組件供應不順 不用太擔心

針對出貨可能延誤，童子賢強調，偶爾會聽到某些零組件供應不順，恐影響新品上市，但不用太緊張，以前產品小幅更新，零組件當然沒缺貨問題，但就是因今年新品有大幅度創新設計，導致部份零組件供應不順，若只是延後1個月上市，零組件供應很快就會回到常軌。

旺季晚到 熱銷期反拉得更長

童子賢分析，大創新可以創造出更大的需求，雖然一開始可能因為某些技術、流程不順，但是快1個月、慢1個月並沒有那麼嚴重。他舉例，3年前，市場也曾經發生旺季晚1個月報到，結果旺季也晚了2個月才結束，熱銷時間反而拉得更長，只要潛在需求沒變，供應鏈廠商都很有經驗，大家不用太過擔心。