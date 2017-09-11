《書劍集》金管，會不會？

2017-09-11

●歐陽書劍

領導人算不算成功，要看決策或結果才能檢驗。金管會主委顧立雄任命案引起正反兩極的評價，個人專業雖是爭議起點，不過，由他的過去經歷所引起的對立卻是最為激烈，批評者雖非全是無的放矢，但將焦點放回金管會的法定職務上，看他上任後做了什麼，才不會徒然浪費口水，檢驗這樁人事案也才更有意義。

金管會於二○○四年成立，包括呂東英、黃天牧兩位代理主委在內，顧立雄是第十三任主委。除陳冲、李瑞倉分別為法律、地政碩士外，過去的主委均具財經或管理學歷，也多有銀行、證券的實務或監理經驗。從個人履歷看，純法律人顧立雄被任命為主委而引起爭議，並不令人意外。

不過論斷顧立雄的任命案前，應先了解台灣的金融監理架構及目的。就金融監理的兩個面向來說，總體審慎監理的目的在維持金融穩定，避免金融失序而影響經濟發展；而個體審慎監理的目的，則是監控個別金融機構的經營，以免金融消費者權益受損。台灣金融穩定，由中央銀行及金管會共擔責任，而監理個別銀行的健全營運，則主由金管會負責。

金管會主管金融市場及金融服務業之發展、監督、管理及檢查業務，是為健全金融機構業務經營、維持金融穩定及促進金融市場發展而設。要達成這些目的，除弊與興利同樣重要，因此，金管會檢查局成立時，還借調過調查局人員，目前則還有檢察官駐會協助處理金融違法案件。

因此，金管會歷任主委是否勝任，不在個人學識背景是否正確，而應看能否達成穩定金融、維護消費者權益的目標。金管會成立後，台灣金融相對穩定，未受二○○八年的金融海嘯有太大衝擊，卻先後出現過幾次消費者抗議，譬如：二○○八年美國投資銀行雷曼兄弟破產後的連動債事件，以及前主委曾銘宗任內發生的ＴＲＦ（目標可贖回遠期契約）爭議等。這些問題的發生原因，不在於主委懂不懂金融，而在法規環境是否健全，以及能否監督金融業者守法。

具有專業的領導人，確實能以較迅速且觀照全局的方式決策，但法律與經濟、財政、管理一樣，和金融都是不同專業，新就任的主委不可能了解所有業務，而金管會主管的銀行、證券期貨及保險各有特性，又與這些專業都有相關，局外人很難在短期間一窺全貌。以專業條件看，其實沒有完全適合的政務人才。顧立雄和其他主委一樣，必須以自己的努力建立專業及監理權威。

金融海嘯後，利用數學模型進行的壓力測試，在歐美國家成為檢驗銀行是否健全的重要工具，但有幾個主委能夠了解下屬送上來的數字意義？銀行真的健全嗎？情境的設定是否合理？整合、部門別及回饋模型又代表什麼？要在何種狀況下應用？這才是專業問題產生的困境，但若無足夠敏銳度，永遠只能在危機發生後才能察覺。誰會管理金管會？要看結果才能論定。

顧立雄過去的色彩太鮮明，以至於大家心證已成，但法律專業可以用來除弊，也能檢討移除不合宜的法令以興利，就像司法官及律師扮演不同的角色，這或許才是行政院長賴清德任命顧立雄的想法，不過，當醫生成為金管會的頂頭上司，希望金管會的法律人老闆也多一點人性，觀照一般金融消費者。

業務複雜又重要的金管會主委確實不是路人甲乙丙丁都可以擔任，但過去的例子顯示，任命ＡＢＣＤ，也不一定就會比較好。