智慧城市發展 首重資安

2017-09-10

〔記者陳梅英／台北報導〕美國在第四屆「全球城市團隊挑戰博覽會」（ＧＣＴＣ）展後宣布，未來智慧城市發展將強調資安及隱私權保護，明年ＧＣＴＣ主辦單位除美國商務部國家標準技術研究院，新增國土安全部，資安成為美國發展智慧城市最重視的議題。

亞洲矽谷執行中心人資長蔡志宏指出，物聯網及資訊科技應用在智慧城市後，城市容易成為駭客攻擊標的；美國認為，必須為智慧城市安全注入更大強度，資安議題受到美方重視；這也可以解釋，為何過去幾屆ＧＣＴＣ，美方刻意避開邀請中國城市與廠商參與，因為歷次重要網路資安事件或商業關鍵資訊洩漏，都跟中國有關。

目前台灣在智慧城市的發展上，各城市幾乎是各做各的，中央部會除國發會、經濟部工業局外，涉入不多，且以爭取商機為主，雖然有亞矽執行中心做為平台，但當資安成為重要課題時，跨部會協商機制及中央與地方合作就變得相當重要。

這次率團前往參展的團長、桃園市副市長王明德指出，他印象最深刻的是美國聯邦部門對於發展智慧城市的積極參與，商務部、交通運輸部、國土安全部、能源部等都出動，智慧城市是很多城市共同議題，必須跨部門參與，效果才會出來。

台南市副市長張政源舉例，以美國德州颶風災害為例，即使事前地方政府有智慧防災體系預警，但事後執行救災、善後、重建等，還是需要中央政府調度，無法光靠地方。

除資安議題，美國ＧＣＴＣ把智慧城市關注的課題大致歸類公共安全、交通運輸、資源利用、公共寬頻上網等，每個城市或聯邦政府可選擇有興趣題目加入，每個群集（cluster）都是跨政府、跨部門、跨產業的合作。

蔡志宏表示，此次ＧＣＴＣ展出兩項非常具參考性的文件，智慧城市發展藍圖及操作手冊，這是美國多個城市與廠商組成超級群集的實務心得，他們將操作過程逐步提供外界參考，不僅可加速智慧城市落實，將來也可協助標準化。

「智慧城市要存活，迅速壯大智慧城市生態系統很重要。」蔡志宏說，當然智慧城市目標還有城市品質改善、公共問題解決、民眾生活便利等，但如果只是少數城市參與，廠商不會存活，難以帶動產業發展。