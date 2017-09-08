歐央維持基準利率 10月可能宣布縮減QE

2017-09-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐洲央行（ECB）週四貨幣政策例會後宣布，維持基準利率和量化寬鬆（QE）購債計畫不變，甚至保留日後可加碼購債的空間，並重申現行低利水準仍將維持一段時間。ECB總裁德拉吉會後特別提到近來歐元走強，顯示ECB正監控匯率對歐元區通膨及成長的影響情形；他並針對購債計畫說，「大部分」決策將在下個月（10月）。

歐元漲至1.2美元 創近3年新高

受此影響，歐元應聲彈漲1.1%至1.2044美元，創近3年最高。德拉吉說：「匯率波動代表不確定性的來源，攸關它對中期物價穩定前景的可能影響，需要予以監控。」ECB預估，歐元區明、後年通膨率分別僅1.2%、1.5%，遠低於近2%的目標。

歐元區官員指出，此次會議討論不同購債數量和期間的組合情況。歐元區經濟普遍復甦，引發德國為首的鷹派決策官員呼籲ECB退出貨幣支持的聲浪，而2.3兆歐元的購債計畫已實施2年半，將於今年底到期，ECB必須於10月26日或12月14日的例會上決議如何退出。

摩根士丹利分析師巴契表示，10月可能是ECB官員宣布縮減QE購債的「甜蜜時間點」，如此可適時告訴市場參與者，且在明年1月啟動縮減購債，也讓實際經手買賣債券的人有足夠時間準備。

德拉吉面臨繼續或縮減購債決策的關鍵兩難，在於儘管歐元區經濟成長穩健，但未來通膨恐將仍低於接近2%的目標，由於勞動市場存在很大一部分的閒置人力、薪資缺乏顯著成長。

ECB決策官員昨日維持現行每月購債600億歐元直到12月的計畫不變，重申若歐元區經濟惡化的話，將增加購債規模、或延長購債期限；三大基準利率也維持不變，主要再融資利率為「0」、隔夜存款利率「-0.4%」、邊際放款利率「0.25%」。

美經濟成長 影響Fed升息時程

另外，美國聯準會（Fed）週三公布的褐皮書顯示，美國經濟最近1個半月以「適度至溫和」速度擴張，但通膨升溫的跡象仍有限；這項調查佐證，在美國經濟持續成長、低失業率及通膨疲弱下，Fed於年底前第三次升息的前景變得越來越不確定。

Fed理事布蘭納德週二呼籲，Fed應延後升息，直到確信疲弱的通膨數據將出現反彈。Fed看重的通膨率，7月下滑至1.4%，為逾1年半最低。Fed下次例會於本月19、20日召開。