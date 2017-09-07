蘋果新機利多已反應 瑞信︰台股Q4恐修正

2017-09-07

蘋概股已先大漲30％

〔記者卓怡君／台北報導〕外資瑞信（CREDIT SUISSE）昨日舉辦亞洲科技論壇，適逢台股進入新萬點時代，蘋果新機發表在即，備受注目，吸引逾300名機構投資人參與。瑞信台灣市場策略與金融證券研究董事許忠維（見圖，記者卓怡君攝）指出，因對iPhone新機的高度期待，今年以來90%的外資買盤集中在蘋果相關的台灣科技股，蘋果概念股已大漲30%，接下來需密切關注下週蘋果新機推出後的市場反應，因蘋果新機效應已反映在股價上，預估台股第4季將有回檔修正的可能，年底台股加權指數將以1萬200點作收。

企業EPS年增率將下滑

許忠維分析，外資今年以來對台股買超金額高達87億美元，推升台股一路勁揚，但近來外資買超力道已逐漸轉弱，預估下半年台灣企業EPS（每股稅後盈餘）年增率將明顯下滑，台股未來可能面臨下滑修正的壓力，9月後影響台股表現的關鍵將視新款蘋果iPhone能否符合或超越市場期待而定。由於蘋果概念股漲幅已大，外資買盤也接近滿檔，接下來美國將進行升息以及縮表，未來除非出現更強大的利多拉抬，否則台股指數空間不大。

許忠維預估，因蘋果OLED高階機種要到明年第1季才買得到，今年第4季市場應沒有太大驚喜，但新機出貨效應可從第4季延續到明年第1季，明年科技股下游表現將優於上游，明年台股指數上看1萬1000點。

瑞信台灣證券研究主管與亞洲半導體研究主管Randy Abrams表示，因市場對新款iPhone的高度期待，帶動台灣科技股今年漲勢強勁，值得注意的是，過去iPhone6發表後3個月，蘋果概念股大漲30%，今年iPhone8還沒發表，蘋果概念股就直接先漲30%，下週iPhone新機發表後的市場反應相當重要。至於科技業未來新成長動力將來自車用電子、雲端資料中心的建構以及語音助理、遊戲、人工智慧等物聯網應用。