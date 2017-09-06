塔山電廠故障 金門全島大停電

2017-09-06

8部發電機組全跳機 3萬多戶沒電兩小時

〔記者吳正庭、黃佩君／綜合報導〕金門縣昨下午四時十六分發生無預警全島大停電，包括縣府、醫院等約三萬戶全都「不來電」，小金門烈嶼鄉因採獨立發電，未受停電波及；台電表示，由於塔山電廠輸電線路故障，造成發電機組跳脫，影響大金門總計三萬○五二三戶用電，已於昨晚六時三十五分恢復供電，造成用戶不便，深感抱歉。

適逢中元節 網友戲稱毛毛的

這場無預警停電幸未造成重大災情，縣消防局統計，停電後共受理五件大樓電梯受困案，消防員到場時，已由廠商自行排除；另有四件長期臥床者，因停電導致無法施打氧氣、呼吸器等維生設備，由救護車送往衛福部金門醫院，幸無大礙。

對於突來的停電，網友PO文「發揮創意」，有人認為「為配合金磚會議，除了廈門，其他地區不可以有亮點，「攏是阿共Ａ陰謀」；由於昨天適逢農曆七月十五日中元節，也有網友稱「好巧、毛毛的」，還有人說︰「金門哪一個夏天不停電？」

台電發言人林德福指出，金門塔山電廠發生跳機，初步了解是塔鵲二路輸電線路出現「保護電驛」動作，才造成塔山電廠八部發電機組啟動自動保護跳脫。受到塔山電廠跳機造成電力頻率變動影響，島上另一處夏興電廠六部機組，也連帶啟動自動保護機制而跳電，造成全島三萬○五二三戶停電；但詳細肇因仍待查明。

輸電線路故障 啟動自動保護機制

他解釋，所謂「保護電驛」是電力系統發生故障後的一種保護裝置，在指定的電力系統範圍內可檢測出不正常狀態，以求獲得高度的供電連續性，保護電驛系統就有如人體的神經網路系統。

塔山電廠位於金門縣金城鎮水頭塔山以西、水頭碼頭西南地區，佔地面積約八．六公頃，屬於輕油機組，共有八部機組，裝置容量九．一萬瓩。