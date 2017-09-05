iPhone 8還沒到 傳iPhone 9採超聲波辨識

2017-09-05

〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果iPhone8還沒正式推出，媒體已出現有關iPhone9的傳聞。美國富比世雜誌網站報導，蘋果正在研發超聲波偵測指紋辨識技術，可能在明年推出的新iPhone採用。

該網站貼出資深科技作者凱利（Gordon Kelly）的文章推測，iPhone8原本要在顯示器內建指紋辨識技術，後來卻沒這麼做，主要因為蘋果無法讓這個技術達到完美，因此才致力在iPhone8上開發臉部辨識技術。

但明年推出的新iPhone可能採用新技術。凱利引述科技網站Appleinsider的報導指出，蘋果正在開發聲學成像系統主動感測技術，並已經申請專利。這個技術可透過超聲波偵測，讀取指紋認證相關數據。

報導指出，即將上市的iPhone8還不會採用超聲波偵測指紋辨識技術，由於這個新技術可使iPhone8區別其他產品，無法採用新技術，無疑令市場失望。但凱利認為，明年推出的新iPhone可能採用新技術。

明年將推3款OLED版iPhone

媒體先前報導，蘋果明年可能推出3款OLED版iPhone，包括5.85吋和6.46吋大尺寸iPhone，以及9月即將推出的OLED版iPhone的下一代機種。

此外，蘋果預計美國時間9月12日早上舉辦新iPhone發表會，包括iPhone8、iPhone7s和iPhone7s Plus，但日前有媒體報導，當天發表的新iPhone，型號可能與先前所傳的不一樣。

蘋果在當天所發表的iPhone8，並不是搭載OLED螢幕的那一款，而是iPhone7系列的升級版本，分別為iPhone8、iPhone8 Plus；而原本市場以為搭載OLED螢幕、叫作iPhone8的機種，實際名稱可能叫作iPhone Edition或iPhone X。