聯電暫緩10、7奈米製程 不追台積電獲外資認同

2017-09-05

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電 （2303） 共同總經理簡山傑、王石掌舵近2個月，營運轉為務實導向，不再追趕台積電（2330）先進製程，對外釋出10、7奈米製程暫緩跟進訊息，改走自己的路，預計靠現有製程提高投資獲利，贏得外資法人認同。

外資昨持續買超聯電逾2.2萬張，帶動股價上揚到16.5元作收，創下近3年來新高價。

隨著蘋果的iPhone 8將上市，由台積電以10奈米製程代工生產的A11處理器正大量出貨，加上非蘋陣營也將紛紛推出新機種，台積電預期第3季營收將季增近16%，第4季可望強勁成長。

明年整體營運好轉

聯電在先進製程已大為落後台積電，新上任的共同總經理檢視市場現實面，決定暫緩跟進10、7奈米製程，今年資本支出也從原本的20億美元下修為17億美元；聯電14奈米製程已開始出貨，並在上季貢獻營收，但僅占營收比率1%，28奈米營收所占比重約17%，40奈米營收所占比重為28%。

靠現有製程提高獲利

聯電預估第3季成熟製程需求會持續穩定，但受28奈米業務需求減少、出貨下滑的影響，第3季整體產能利用率約為91%到93%，比第2季稍低，晶圓出貨持平，以美元計產品平均售價也與上季持平，整體營運展望將持平。法人預期聯電下半年旺季不旺，明年受惠12吋量產展現經濟效益，整體營運將好轉。

世界先進營運受衝擊

聯電對外釋出10、7奈米製程暫緩跟進訊息，改走自己的路，預計靠現有製程提高投資獲利，包括驅動IC、電源管理IC等利基產品，跟世界先進（5347）重疊性高，相互競爭恐衝擊到世界先進後續營運。