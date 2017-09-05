光說不練 中國愛奇藝侵台音樂版權2年

2017-09-05

〔記者黃佩君／台北報導〕中國最大的影音串流（OTT）網站愛奇藝近期因播出「花甲男孩」等多項好評台劇，受到注目，其高層不但大談「版權有價」，也強調盜版是收費影音最大殺手，批台灣政府護版權不力。但音樂產業人士表示，愛奇藝自開站以來就未與台灣的音樂著作權協會談妥授權，理由是價格太高，但其中無論台劇、中劇等都用到許多台灣版權，等於已侵權近兩年。

聲稱反盜版 卻嫌版權貴拖延簽約

愛奇藝二○一五年進軍台灣，去年更被稱為「OTT產業元年」的領航者。雖因中國未開放我國赴中經營視頻網站，我國採「對等開放」立場，也不予愛奇藝在台註冊，但愛奇藝近年仍對台灣市場及台劇積極耕耘，日前更因播出「花甲男孩」等精品台劇，在台掀起熱議。

一改過去中國影音網站予人的盜版形象，愛奇藝大力宣傳版權重要性，其台灣站總經理楊鳴之前受訪表示，「經營愛奇藝台灣站近兩年，更加體認到盜版盜鏈的猖獗對全球影視產業的重大打擊」；也批評「在周邊鄰近國家中，台灣對盜版放任的程度，讓人覺得不可思議」。

但台灣音樂產業人士表示，愛奇藝高舉版權大旗，開站以來從未與台灣音樂版權團體談妥授權，也就是其網站上使用到台灣音樂素材的部分，已侵權近兩年之久。

中華音樂著作權協會（MUST）證實此事。MUST表示，愛奇藝委託台灣代理商歐銻銻來談授權，按照標準流程，需提供相關營業收入或用戶數作為計算基準；但歐銻銻稱愛奇藝中國官方不願提供資料，也拒絕提供中國聯絡窗口，因此協商陷入僵局近一年。

MUST指出，經查愛奇藝使用的台灣版權音樂，包括戲劇內的配樂、主題曲、娛樂節目的歌曲等，都有涉及MUST所管理的音樂著作；且不僅台劇，MUST也有與中國的版權協會簽署互惠合約，因此部份中劇的音樂也屬MUST管理授權。

MUST表示，目前仍未放棄協商，希望以和為貴；但台灣其他OTT業者，均無此音樂授權問題，都很配合協商，為維護會員權益，若最後與愛奇藝協商仍無結果，也已在研究提告的可能性。