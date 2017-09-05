斷廣告銀根 宣戰境外盜版網站

2017-09-05

經部聯手廣告商、智財權所有人

阻斷侵權網站金流

〔記者黃佩君／台北報導〕目前中文影音盜版網站、論壇多設置在中、美等境外，查緝及阻斷有難度，經濟部智慧局推動台灣廣告商與智財權所有人聯手，簽署合作備忘錄，未來若廣告出現於盜版網站將主動下架，徹底斷絕盜版網站收入來源，阻止每年上百億元的侵權行為。

伊莉論壇、速貢網、楓林網等網站，是許多民眾在網路上「找影音資源」的首選，但其侵權「分享」影音行為，使不少版權權利人蒙受龐大損失。智慧局長洪淑敏表示，要使侵權網站絕跡，治本方式就是「不要把廣告投注在盜版網站上面，讓侵權網站的金流阻斷，使其無法生存」，因此智慧局去年底開始促成台灣廣告業者跟權利人團體合作，簽署「台灣IWL合作備忘錄」，截斷侵權網站的廣告收入。

Google香港也表達合作意願

洪淑敏說，備忘錄簽署後，未來權利人團體就會提供侵權網站名單，給台北市廣告代理商業同業公會參考，而廣告業者也會自律約束，避免廣告投放到侵權網站上；除備忘錄外，智慧局已與Google香港建立聯繫機制，對方也表達合作意願，將會排除侵權網站上的廣告投放。

兩岸已簽協議 台美正進行中

而對侵權網站分佈，洪淑敏說，目前最多設置在中國與美國，對中部分已簽署兩岸智財權保護協議，將侵權網站透過工作平台處理。洪指出，「美國侵權網站已快要超過中國，變成第一名了」，目前也透過台美智財權執行備忘錄處理。

台灣智慧財產權聯盟代表李瑞斌表示，境外侵權網站過去都來自中國，但近年中國官方對網站侵權有較強執法，現在歐美也不少；例如伊莉論壇架設在美國，用繁體中文、鎖美國IP，在美國本土上不了網站，就查不到侵權行為；但在台灣、香港、新加坡、東南亞等就很受歡迎。

台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文指出，目前公會成員有十三家媒體代理商，約佔八成媒體廣告業務，也有九成廣告代理商是公會會員，透過備忘錄，可確實阻斷侵權網站的廣告收入。