〈熱門族群〉挖礦熱 微星、技嘉、華擎業績補

2017-07-03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕虛擬貨幣比特幣身價已經高於黃金，挖礦熱潮不退，比特幣礦工們對顯示卡、主機板需求孔急，微星（2377）、技嘉（2376）的高階顯示卡皆供不應求，而華擎（5513）的零售DIY主機板被瘋搶。

目前一枚比特幣將近2600美元，而黃金報價每英兩約1250美元，比特幣年漲幅高達300％，隨數位化趨勢，能接受用該幣支付的商家也變多，造成挖礦熱度增溫。而挖礦最需要的是高階顯示卡，由於nVidia評估這僅是短期熱潮，因此不打算擴產高階顯示卡所用的晶片，僅維持正常出貨量，造成微星、技嘉高階顯示卡供不應求，目前兩家公司的顯示卡對營收貢獻各為25％、30％；華擎則是高階主機板受惠，預計主機板對營收貢獻30％。

上半年英特爾推出新平台KabyLake和上一代相容性太高，沒有帶起換機潮，下半年搭載AMD新平台Ryzen3的處理器即將面世，這個改款預期能夠順利刺激換機，導致英特爾也要提前讓CoffeeLake上市一較高下。

隨行動化的趨勢，預期筆電能夠放量，而且筆電不像主機可以只把主機板抽出來更換，必須購買整機，因此市場預估耕耘電競筆電的微星與技嘉下半年旺季很旺。

法人以技術面分析，微星前幾天創波段高點72.8元後壓回整理，目前雖然跌破5日線，但是月線有守，若能於3日後站回仍有續攻機會。