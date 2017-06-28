上銀贊助保存技術 台灣荔枝銷星國

2017-06-28

〔記者羅倩宜／台北報導〕荔枝是台灣特色水果，但因保存不易，容易變黑脫水，外銷往往賣相不佳。工具機大廠上銀（2049）董事長卓永財的夢想是，「在日本吃早餐時，桌上有台灣鮮紅荔枝」。上銀贊助中興大學及台中農會，開發出「冷鏈式低溫」保存技術，首批台灣荔枝昨（27）日上午啟運，銷往新加坡。

卓永財表示，五十四年前來到台中服兵役，就是駐紮在荔枝產地的頭汴坑及車籠埔附近，青春的記憶至今鮮明。近年發展工具機事業有成，常赴日本出差，在飯店的自助早餐看到台灣荔枝，果皮變黑、果肉脫水，深感「台灣荔枝最美的面貌沒有呈現出來」。卓永財發願，「有朝一日，在日本吃早餐時，桌上要有台灣鮮紅荔枝。」

2011年卓永財擔任教育部頂尖大學計畫審議委員，訪視以農業科技聞名的中興大學，建議協助農產外銷。可惜頂大計畫今年即將落日，這個建議未被採納；上銀決定以業界力量推動。

冷鏈低溫 保色防失水

今年一月，上銀科技教育基金會出資310萬元，啟動「大台中荔枝加值保鮮技術及國際認證」計畫，與中興大學及太平農會合作，並找來工具機公會副秘書長阮昌茂主持計畫。經過半年努力，中興大學開發的「保色防失水技術」，成功技轉給台中太平區農會。

阮昌茂表示，荔枝六月中旬成熟，西北雨一下，地面熱氣讓保鮮更不易。必須清晨微涼就採收，先灑水降溫，再經過冷鏈低溫技術，最後於荔枝表皮做一種甲殼素處理。「好像女生塗上天然保濕精華，荔枝就能保持白泡泡、幼咪咪。」

啟運儀式昨在台中大里的蔬果集貨場舉行，台中市長林佳龍、貿協副董郭臨伍、中太平農會總幹事余文欽列隊歡送載著第一批保鮮荔枝的卡車，駛出集貨場大門。台中市農業局表示，經過「冷鏈式低溫」處理，可保鮮21天以上，再搭配保色防失水技術，外殼不會變黑。

首批荔枝選擇運往新加坡，主要是當地水果仰賴進口，通關簡便，無須檢疫。今年配合新南向，台中市原訂外銷100公噸荔枝至東協各國，因蟲害及梅雨降為50噸。目前已有日本合作夥伴洽詢，明年度可望輸出日本。