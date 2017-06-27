中媒唱衰東裕 嚴︰加碼投資納智捷

2017-06-27

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆集團轉投資的東風裕隆近來負面流言不斷，中媒「南方都市報」等中媒以「東風團隊撤出、裕隆孤立無援」唱衰裕隆自主品牌在中國的前景。裕隆集團董事長嚴凱泰昨被問到是否加碼投資納智捷（LUXGEN）汽車，他說，「答案是YES，我有信心，也會堅持。」

嚴凱泰說，他不怕有問題，只擔心找不到問題，感謝網路或輿論一直以來的批評指教，「我們與合作夥伴也會繼續調整、改善」。

中媒報導東風汽車將對裕隆轉投資的東風裕隆做出「撤人不撤資」的營運模式改變，東裕營運主導權全交由台方股東裕隆集團主導。

報導還質疑「新品缺乏的問題，這兩年來深深困擾著東風裕隆，今年前5個月累計僅銷售0.73萬輛車，東風公司撤出管理團隊後，失去靠山的東風裕隆憑藉全新的職業經理人團隊以及加快新品投放節奏，還能否重現2014年的輝煌？」

中國乘聯會秘書長崔東樹接受中媒採訪時分析，東風汽車撤人對東風裕隆是件壞事，因為東風體系的能力很強，資源豐富，東風撤出管理團隊等於撤走資源，背後失去東風這棵「大樹」，東風裕隆或會顯得孤立無援。

但裕隆澄清，「撤人不撤資」說法是不正確的，人沒撤，而是雙方都同意人才市場化，未來除了總經理和財務主管外，雙方都不再派幹部進駐東裕，東裕員工直接對東裕總經理報告，一改過去分別向母公司報告，意見容易分歧的運作模式。

裕隆強調，過去東裕汽車底盤和動力系統‬皆採委託開發的方式，研發成本較高，卻不見得能回收，未來將向市場相關業者直接採購，降低成本，提高產品綜效。