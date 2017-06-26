侯西峰北返碰壁 仁愛路都更駁回

2017-06-26

〔記者徐義平／台北報導〕在一九九八年本土型金融風暴中一度破產的國揚集團創辦人侯西峰，繼八年前與英業達集團總裁葉國一在高雄合作推出「國硯」豪宅案重返房市後，六年前佈局重返北市，在法拍市場砸下二十億餘元，以每坪八二六萬餘元的當時天價買進仁愛路豪宅聚落「仁愛一一六」基地，並整合一旁海砂屋社區推動都更，怎料遭北市府駁回，重返北市房市之路碰壁。

二○一一年七月，台北地院執行預售案「仁愛一一六」基地法拍案，面積約二四四．一二坪、底價八億七九六○萬元；開標當日，因現場聚集三十多名黑衣人，迫使法院協請帶槍員警進駐，吸引四組人馬競標，最終由威力國際出價二十億一七八○萬元拍得，溢價率近二三○％，背後操盤者就是侯西峰。

「仁愛一一六」基地位於仁愛路三段上，一側是前副總統呂秀蓮官邸、另一側是海砂屋大樓「御林園」，基地現還處於空置狀態。根據北市都更開發案查詢平台，去年八月「仁愛一一六」與「御林園」被自行劃定為都更單元，實施者是國揚實業；該都更範圍為仁愛路三段、建國南路一段、建國南路一段二七九巷、仁愛路三段一一八巷二十弄及十二弄所圍街廓內的東北側。

同意人數、面積未過門檻

據瞭解，該案已順利通過都更單元劃定與事業概要，但在都更事業計畫遭北市府打回票。北市府都更處表示，駁回原因是該案同意比率並未通過人數達三分之二、面積達四分之三門檻。國揚實業總經理彭邵齡坦言，該都更案有兩個住戶向北市府提出訴願，表達不願意參與都更。

進一步瞭解該都更案內容，基地面積約八八七．五四坪，私有地主人數達七十二位，土地使用分區為住三、住三之二，比率各約三十一％、六十九％，法定容積約七○七五．○九坪，初步申請容積獎勵面積約一三七○．八八坪；該案另有申請容積移轉面積約七六六．五坪，還有海砂屋容積獎勵約三七二．二三坪，若順利通過北市都更委員會審議，且沒有刪除任何容獎與容移，推估可興建樓地板面積將近萬坪，以每坪房價二五○萬元推估，總銷可望上看兩百億元。