台電董事改選 「擁核」退「綠電」上

2017-06-24

〔記者黃佩君／台北報導〕台電昨改選董事，除董事長朱文成及總經理鍾炳利續任外，董事大換血，過去「核能幫」改為蔡政府人馬，且納入更多與綠電、能源轉型及核能後端有關單位代表，包括科技部政次許有進、行政院減碳辦副執行長林子倫、行政院原能會委員方良吉等。

蔡能源政策學者 出任3獨董

台電董事名單過去曾被詬病多為長期擁護核電及對台電改革持保守態度的核能幫，昨董事會改組頗受關注，這次是全數洗牌，除了負責供電穩定的台電高層外，還包括科技部政次許有進、央行發行局局長施遵驊、行政院減碳辦副執行長林子倫，智慧電網專家、中央大學電機工程系教授林法正，台大應力所教授劉佩玲及主管單位經濟部國營會三組組長鄭英圖、工業局技正郭肇中。

三名獨立董事由蔡政府能源政策重要學者擔任，包括原能會委員方良吉，以及主張電業多元模式的中興大學資管暨應用經濟學系教授許志義、台大會計系教授劉啟群；在勞工董事方面，分別為業務系統的廖展平、火力系統黃連聰、核能系統崔國立。

據了解，本次董事原擬再次納入長期研究能源的台綜院院長吳再益，但考量希望董事能有新氣象，最後仍以全新名單出爐。

砍三節慰問金 退休員工不爽

台電昨股東會還是上演台電退休員工「要股利」戲碼，更怒批蔡政府砍三節慰問金政策。台電員工自救會前會長陳夢榮以股東身分發言，強調台電已有十年多未分配股息，今年度有盈餘卻不發，痛批︰「我們這麼老了還分不到，十年後更不用想了。」

陳夢榮更怒批蔡政府取消三節慰問金，強調不應因經濟部及行政院的一紙命令就停發。他強調，台電退休員工過去都只有領四千元，不如公務員的六千元，卻仍被刪除，顯見政府欺負善良老百姓，混淆社會視聽。

退休職人員三節慰問金並無法律授權，僅因民國五十八年人事行政局所發布的「退休人員照護事項」就持續發放，且除公職外，也擴及國營事業；去年九月行政院停止發放後，每年約為國庫省下九億元。