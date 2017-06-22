中國A股222支大型股 率先入摩

2017-06-22

〔編譯王惠慧／綜合報導〕在連續3年3度闖關失利後，MSCI明晟公司於台灣時間21日凌晨公布中國A股第4次叩關結果，決定將中國A股222支大型股納入MSCI新興市場指數（簡稱入摩）。MSCI表示，基於5%的納入因數，中國A股約占MSCI新興市場指數0.73%的權重。

從2014年起中國便積極希望A股能納入MSCI新興市場指數，但過去3年因中國境內資本市場的准入問題遭MSCI拒絕。入摩的消息激勵週三中國股市收漲，上證指數、深圳成指分別上漲0.52%、0.76%，收在3156.21點、10367.17點。香港恆生指數週三收盤則跌0.69%。

MSCI此決定意味著從明年開始，海外資金將可通過MSCI新興市場指數購買A股。據MSCI估計，全球約有10.5兆美元資金追蹤MSCI指數，而MSCI新興市場指數則有1.6兆美元資金在追蹤。

MSCI執行長費南德茲（Henry Fernandez）在記者會上指出，A股在納入MSCI後，估計初始資金流入170億到180億美元之間，若A股未來完全納入，預計資金流入可能達到3400億美元。

MSCI指出，為緩衝滬股通和深股通額度限制，納入中國A股的計畫將分兩階段實施，分別是明年5月和8月，也就是MSCI半年度和季度指數評審時。MSCI也表示，若預定的納入日期前滬股通和深股通的每日額度被取消或大幅度提高，不排除修改為一次性實納入的方案。

里昂證券（CLSA）分析認為，中國A股納入MSCI新興市場指數將影響印度、南韓及台灣等新興市場，上述市場的股票基準指數權重可能會被大幅稀釋，但里昂證券也表示，估計賣壓可能不大。