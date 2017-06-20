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股價直直落！生技難兄難弟 動用穩價護盤

2017-06-20

〔記者陳永吉／台北報導〕剛掛牌沒幾天的新藥公司亞獅康─KY（6497），上週被「請」去櫃買中心說明股價為何跌這麼慘，因為這是競拍新制實施後，第1家因為在15個交易日內，股價跌幅超過3成的公司，也跟生華科（6492）成為近年來少數啟動IPO首5日穩定價格措施的「難兄難弟」，相較萬點的台股，顯得相當諷刺。

競拍新制首適用

根據券商公會公布的「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，IPO公司應委託證券商辦理公開承銷股數之15%的額度，提供已發行的普通股股票（也就是原股東的老股），供主辦承銷商辦理過額配售，所得金額應全數保留於主辦承銷商開立之代收承銷款專戶，且不得動支。

而這筆金額，當IPO公司在掛牌後首5日，若跌破承銷價，主辦承銷商可以運用這些錢，執行穩定股價措施，於市場買進股票，之後再將這些執行穩定價格操作取得的股票還給提供老股的原股東；如果不須護盤，則將帳戶的金額退還給原股東。

今年4月24日掛牌的生華科，承銷價162元，掛牌當天最高僅到165元，當天收盤大跌至146元，5月5日跌至掛牌後最低價116.5元，昨天收在127元，相較承銷價，跌幅達21.6%，當初過額配售1147張，得到價款1.85億元，後來全數拿來護盤，同樣買回1147張。

6月1日掛牌的亞獅康─KY，承銷價68.92元，無蜜月期可言，掛牌當天最高價僅59.8元，6月15日跌至44.1元，昨天收在47.2元，跟承銷價相較，跌幅高達31.5%，當初過額配售1551張，得款1.06億元，同樣得拿來護盤，只是仍杯水車薪，雖然公司上週澄清原股東股票100%都已經集保，賣壓非來自原股東，但股價反彈幅度仍然有限。

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