可成洪水樹：今年不讓投資人失望

2017-06-20

〔記者張慧雯／台北報導〕可成（2474）昨（19）日召開股東會，董事長洪水樹（見圖，記者張慧雯攝）表示，2016年營運雖遭遇市場波動，但最後仍交出與2015年相當的成績單，而他相信今年會比去年更好，下半年可以看到不錯的成績，笑稱「相信不會讓投資人失望！」

近來可成好消息頻傳，美系外資看好可成目標價420元、歐系外資也宣布調高目標價至396元，且兩家外資報告都看好2018年可成的獲利狀況會更好；洪水樹則說，今年累積資本支出公告67.9億元，去年為85億元，今年會比去年更多，法人預測恐接近百億元。

股東會後洪水樹接受媒體採訪時表示，下半年應該是所有產品領域都比上半年成長，成長幅度會相當「顯著」，他也表示，可成的投資到產出營收幾乎是亦步亦趨，擴廠後，基本上都會很快開始投產，只要廠房蓋好、機器設備3個月就能到位。洪水樹也坦承，今年的投資主要都是廠房擴建，需花1年以上的時間，而今年的投資都是為了明年擴產，也就是說，未來兩年可預期的狀況不錯，才會有這些投資動作。

至於外界關注的玻璃機殼，洪水樹也說，玻璃機殼製程當然和金屬機殼不同，機殼金屬框加上玻璃，絕對是未來趨勢、主流，未來幾年都會持續成長，而可成也做了很多投資、研發，他表示，玻璃機殼因遮蔽比較少，對無線充電、5G都有幫助，加上玻璃是疊加上去的，挑戰當然更大，但門檻也提高許多。

此外，包括VR、AR、MR等技術日新月異，洪水樹也表示，許多廠商陸續都會有新產品，可成也會和客戶合作，明年可能會看得到VR產品，至於AR產品則需等5G成熟時。