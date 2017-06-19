物價壓力已趨緩 Fed部分官員反對升息

2017-06-19

〔編譯盧永山／綜合報導〕達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）表示，若聯準會（Fed）沒有信心通膨正朝2%的目標前進，就不該再次升息。明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁凱希卡里（Neel Kashkari）則說，他反對Fed上週升息，因最近物價壓力已經放緩。

通膨未達2% 不該再升息

自Fed主席葉倫上週三解釋聯邦公開市場操作委員會（FOMC）今年第二次升息的決定以來，這是Fed官員首度公開發表看法。卡普蘭支持升息，而凱希卡里則與3月一樣投下反對票。

凱希卡里在明尼亞波利斯聯邦準備銀行的官網上發表文章指出：「如果我們將通膨前景建立在實際數據上，上週就不該再升息。相反的我們應該等待，看看最近的通膨下滑是否為暫時性的，以確保我們正在履行通膨的任務。」

上週三Fed除了升息一碼，還公布今年開始緩慢縮減資產負債表的計畫，並更新了經濟預測，顯示今年仍有第三次升息。即便如此，FOMC坦承通膨一直略低於目標，並強調正在密切監測通膨發展。

根據美國勞工部發布的數據，美國5月扣除食品及能源的核心消費者物價指數（CPI）比4月上升0.1%，增幅低於分析師預估的0.2%；5月核心CPI也較去年同期上升1.7%，增幅創2015年5月來最低， 亦為連續第三個月下滑。

葉倫在FOMC會後的記者會上表示：「不要對一些數據過度反應，通膨數據有可能存在雜音。」

卡普蘭則說，有人說疲弱的通膨數據是暫時性的，他對此持開放立場，但通膨數據連續3個月下滑，已引起他的關注。卡普蘭表示：「我並不是呼籲暫停升息，而是說，在我自在地再度調高利率之前，希望能看到更多的證據表明，我們朝2%的通膨目標已取得更多進展。」

根據聯邦資金利率期貨合約報價，投資人預估Fed年底前第三次升息的機率約40%。