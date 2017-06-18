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一國兩制下 港貧富差距飆46年新高

2017-06-18

編譯楊芙宜／特譯

香港政府統計處日前公布報告，反映貧富差距的吉尼係數（Gini coefficient）去年攀升至○．五三九，創四十六年新高，貧富差距比美國芝加哥、舊金山都嚴重；在香港主權回歸中國廿週年、北京號召「一國兩制」的統治名存實亡後，顯得格外諷刺。

香港去年吉尼係數高於二○一一年的○．五三七，僅次於貧富懸殊最嚴重的美國紐約。吉尼係數是國際上用於測量一國居民收入分配的差異程度，高於警戒線○．四，代表財富過度集中於少數人。

根據港府報告，香港二五○萬個家庭，最貧窮十％家庭月收入中位數只有二五六○港元（近新台幣一萬元），最富有十％家庭月收入中位數達十一．二四五萬港元（約新台幣四十三．八五六萬元），相差近四十三倍。

香港立法會議員張超雄認為，報告凸顯香港回歸中國廿年來，港人生活未見改善，「收入不均仍是一項重大問題，主要產業仍由少數企業大亨掌控」。香港多名高官因貪污而遭審判，港人愈來愈質疑政商界以及港府與北京水乳交融的關係。香港政府將此現象歸咎於兩項原因：人口老化愈來愈嚴重、吉尼係數未計算資產落差。不過，學界認為，人口老化只是代罪羔羊，近年來中資湧入香港房市、推高房價，使得年輕人承擔不起住屋開支，加上青壯年的薪資不成長、低薪情況蔓延，才是主因。

打工仔薪資未成長 買不起房

香港大學榮休教授周永新表示，靠勞力賺取生活開支的「打工仔」，過去十多年來收入未成長太多，一四○多萬人的收入只有一至二萬港元，其中一半是大專畢業生，六至七成是三十五歲以下人士，成為撕裂了香港社會、貧富不均惡化的禍首。

彭博報導，香港存在著亞洲最驚人的貧富差距，最富有的十人身家合計相當於香港經濟規模一半，一般民眾在此地生活的艱辛程度前所未見。加州大學柏克萊分校經濟學教授沙茲（Emmanuel Saez）分析，在香港，企業獲利被保障而免於競爭，勞動者卻無法輕易形成組織，「導致不平等程度十分高」。

香港經濟各面向受到港資和中資財團把持，即使是資金雄厚的外國企業也很難立足，例如法國零售巨擘家樂福（Carrefour）花了四年才打入香港，卻在二○○○年放棄。

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  • 香港回歸中國廿年，港貧富差距飆46年新高。（彭博）

    香港回歸中國廿年，港貧富差距飆46年新高。（彭博）

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