轉炒中南部+豪宅墊高價 房價所得比「虛胖」創高

2017-04-18

雙北外四都 貸款負擔也新高

〔記者高嘉和／台北報導〕內政部營建署昨發布最新的「房價負擔能力指標統計（去年第三季）」，在房市低迷、房價下跌的氛圍中，全國「貸款負擔率」、「房價所得比」竟逆勢創下統計以來新高；六都中雙北市的「房價所得比」都較前一季止跌回升，另四都則都改寫新高。房產業者分析，因計算是採中位數住宅總價，當季雙北市豪宅買氣觸底回升，成交坪數大、屋齡較新，且房市資金有轉往中南部趨勢，才會出現「虛胖」創高情形。

根據統計，到去年第三季底，全國貸款負擔率為三十八．四九％，季增一．三五％、年增二．四％；房價所得比為九．三五倍，季增○．三七倍、年增○．八二倍，這兩項指標都創下新高。

北市仍最苦 收入63％繳房貸

在六都方面，台北市本季貸款負擔率、房價所得比分別達六十三．七一％、十五．四七倍，雖未改寫新高，但都較上季回升。也就是說，要在台北市購置一戶「中位數住宅總價」的房子，以北市家戶月可支配所得中位數推算，收入的六成三得繳房貸，只剩不到二成七可支應其它開銷；若是不吃不喝，得花十五．七四年才能在北市買得起房。而新北市本季的貸款負擔率、房價所得比分別是五十二．三三％、十二．七倍。

走出雙北市，房價負擔壓力就明顯趨緩，桃園市、台中市、台南市及高雄市的貸款負擔率分別是三十五％、三十八．七九％、三十．六四％及三十五．四八％，都屬房價負擔能力「略低」，較大於四十％的「偏低」及大於五十％的「過低」，都還算是購屋負擔不會過重；不過，這樣的數字都創下該市新高。

至於雲林、嘉義、屏東、基隆及台東等縣市，貸款負擔率都低於三十％、屬「可合理負擔」；這些縣市的本季房價所得比都在五到七倍間，也就是五到七年不吃不喝，就可在雲嘉等縣市買一戶中位數住宅總價的房子。