| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 財經

光隆認列火損7億 1年內重建

2017-04-18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕羽絨大廠光隆（8916）公告，三月底越南湄公廠火災，無人員傷亡，僅羽絨廠及家紡廠兩廠區財物毀損，可獲保險公司全額理賠；成衣廠區未受波及，全線正常。

光隆指出，依現場財物如建物、生產設備與庫存等毀損狀況，及第三方公證單位勘驗，秉持保守穩健原則下，以現有帳面價值初步估計，最大可能的損失總額約2,319萬美元，折合台幣約7.04億元。損毀之財物，均已投保（保單總額2,441萬美元，換算新台幣約7.40億元），將待保險公司鑑定調查後，依保險合約申請理賠。

至於起火原因，當地公安單位尚在調查中。光隆也成立專案小組，進行肇事原因調查、檢討及現場善後，同時調派公司其他產區支援，預估對未來營運不會有連鎖效應影響。

光隆積極展開受損產線重建。家紡產線預計今年4月底即可在其他廠區完成復原投產，羽絨產線則在現場整理後，估計最快1年內就可完成重建量產。

廣告
  • 光隆董座詹賀博。（記者陳柔蓁攝）

    光隆董座詹賀博。（記者陳柔蓁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光隆
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：光隆認列火損7億 1年內重建


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.