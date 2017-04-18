光隆認列火損7億 1年內重建

2017-04-18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕羽絨大廠光隆（8916）公告，三月底越南湄公廠火災，無人員傷亡，僅羽絨廠及家紡廠兩廠區財物毀損，可獲保險公司全額理賠；成衣廠區未受波及，全線正常。

光隆指出，依現場財物如建物、生產設備與庫存等毀損狀況，及第三方公證單位勘驗，秉持保守穩健原則下，以現有帳面價值初步估計，最大可能的損失總額約2,319萬美元，折合台幣約7.04億元。損毀之財物，均已投保（保單總額2,441萬美元，換算新台幣約7.40億元），將待保險公司鑑定調查後，依保險合約申請理賠。

至於起火原因，當地公安單位尚在調查中。光隆也成立專案小組，進行肇事原因調查、檢討及現場善後，同時調派公司其他產區支援，預估對未來營運不會有連鎖效應影響。

光隆積極展開受損產線重建。家紡產線預計今年4月底即可在其他廠區完成復原投產，羽絨產線則在現場整理後，估計最快1年內就可完成重建量產。