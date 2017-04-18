減資後ROE向下者 比比皆是
記者陳永吉／專題報導
翻開現金減資公司的公告，幾乎千篇一律都是講要調整資本結構及提升股東權益報酬率，所謂股東權益報酬率就是ROE，外傳是股神巴菲特選股最常看的指標，公式是稅後純益／股東權益，所以當一家公司現金減資後，分母股東權益就會變小，自然ROE就應該變大，但台股實例並非如此。
ROE不能只看短線，2013年有18家公司減資，減資後ROE趨勢向上的僅有7家，而隔年增加後，ROE馬上跌回原形的也有7家，先減少再增加的有1家，趨勢向下的竟然有3家，等於ROE趨勢向上的不到5成。
其中高興昌（2008）在2013年因賣地，ROE高達244%，並進行現金減資，結果2014、2016年ROE都是負數；精英（2331）也是2013年ROE為18.5%，隔年變成7.5%，去年變成-6.6%；年興（1451）在2013年為7.7%，減資隔年變成6.7%，去年也僅有7.3%，也都沒有看出減資貢獻ROE的效果。
至於2014年19家減資的公司則更慘，經過2年，ROE趨勢向上的僅有6家，趨勢向下的有12家，還有1家先增後減，現金減資對ROE是正面幫助的僅有31%，像是遠見（3040）、燦星網（4930）都是減資後ROE向下的公司。
最值得擔心的是，當公司現金減資調整資本結構，將資金發還股東，卻導致公司負債比增加，2013、2014年的37家減資公司中，負債比增加的有17家，加上先減後增的3家，家數超過一半，顯然現金減資對這些公司的負債產生負面影響。
舉例來說，2013年現金減資的高興昌，從減資前的16%，去年已增至43%；奇力新（2456）也從51%到去年增至60%；而減資多次的國巨（2327），負債比也從50%升至53%，廣豐（1416）則從42%升至52%。
從這些統計數據來看，現金減資能增加ROE的比例不到一半，但卻有一半的機率導致負債比攀升，難怪有人認為，現金減資其實不算利多。
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