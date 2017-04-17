〈國際現場〉Uber去年慘賠28億美元
2017-04-17
總部位於舊金山的網路叫車服務商優步（Uber），去年在全球積極擴張，雖然創造了65億美元營收，超越雅虎、推特、Snapchat和Airbnb等一堆網路業者，但也慘賠28億美元，使其成為矽谷有史以來賠最多的未上市公司。
由於優步在全球逾70國擴張，不斷砸錢吸引各國駕駛加入麾下，燒錢的速度前所未見，優步先前幾季的財務狀況備受投資人關注，通常會外洩給媒體。但上週五該公司罕見地主動公布去年第4季營收和虧損狀況及全年財報。
在優步逐漸擴大版圖之際，該公司營收也逐季成長，去年第4季的營收達29億美元，為第1季的逾3倍，去年第4季的虧損幅度已開始縮小，經調整扣除稅息、折舊和員工股票選擇權後，虧損金額達9.91億美元，但仍比第3季增加5%，而第3季營收大增70%。
優步拒絕公布今年第1季財報。該公司第1季爆發一連串醜聞，重創該公司聲譽，並導致多名主管相繼離職。
（編譯盧永山）
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